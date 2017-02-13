Apple ve Samsung, iPhone 8 için anlaştı

Apple ve Samsung, iPhone 8 için 60 milyon adet OLED ekran anlaşması yaptı.

13/02/2017 17:10

Bazı Güney Koreli kaynaklardan elde edilen bilgilere dayalı yayınlanan raporlara göre, Apple ve Samsung Display OLED panellerin ikinci kaynağı ile ilgili yeni bir anlaşma imzaladı. Haber, sipariş birimlerin sayısı ve Apple tarafından ödenen fiyat da dahil olmak üzere bazı ayrıntılar içeriyor.

Anlaşmaya göre Apple’ın Samsung’a, 60 milyon adet OLED panel için 4.3 milyar dolar ödeyeceği söyleniyor. Buna göre panellerin birim fiyatı 70 dolar oluyor ve Apple’ın 40 dolar olan bugünkü panelleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir artış olduğu görülüyor.

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Birinci anlaşma ile birlikte Samsung, Apple için 160 milyon adet OLED ekran üretecek. Ancak bu rapor oldukça düşündürücü. Çünkü 2017 model iPhone modelinin sadece bir çeşidindin OLED ekran ile donatılması bekleniyor.  Toplam bir yıllık iPhone satışları için normal olabilir ancak, sadece tek model için 160 milyon panel oldukça fazla görünüyor.  Apple’ın yılda 200 milyon iPhone modeli sattığını düşünürsek, bu rakam yaklaşık yüzde 80 kadarını kapsıyor.

Bu bilgiler şirket tarafından henüz onaylanmış değil ve kesinlik içermiyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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