Apple verimi arttırmak için kendi pizza kutusunu tasarladı!

Apple, pizza kutularının yeteri kadar işlevsel olmadığını düşünenerek, yeni bir pizza kutusu tasarladı.

21/05/2017 23:00

Tasarımlarıyla daima adından söz ettiren Apple, gelenekselleşen kare şeklindeki pizza kutularının yerine şirket bünyesinde tasarlanan dairesel pizza kutusunu koyarak farklı bir adım attı. Şirketin tarzını yansıtan pizza kutusu, parlak beyaz ve dairesel bir yapıda. Ayrıca kutunun içerisinde biriken buharı atmak için tam sekiz deliği bulunuyor.

Kutuda biriken buharın pizzayı yumuşattığı için böyle bir yönteme başvurulduğu belirtiliyor. Kağıt hamurundan yapılan kutu çevreyi de kirletmiyor. Kutunun tasarımına, Apple Park Cafe'nin yöneticisi Francesco Longoni de katkıda bulundu.

Çalışanlar pizzalarını kendi odalarına götürmek isterse pizzalar yumuşamasın diye tasarlanan ürün hava ve nemin hareketine imkan veriyor. Katlı yüzey, pizza ve kutunun tabanı arasında bir boşluk oluşmasını sağlıyor. Isıyı hapseden bu bölme sayesinde pizza soğumuyor. Apple'ın uzun uğraşlarla tasarladığı pizza kutusu aslında çok daha derin bir anlam içeriyor.

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Dairesel pizza kutusu, çalışanların etrafında mükemmel tasarımlı ürünler bulunduğunda çalışanların da mükemmel ürünler üreteceği düşüncesiyle, ilham vermesi için geliştirilmiş.

    Yazar: Berk İşçimen

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