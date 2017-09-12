Apple Watch 3 tanıtıldı! İşte özellikleri!

Apple, beklendiği gibi tanıtım etkinliğinde yeni nesil Apple Watch'i resmen açıkladı. Apple Watch Series 3, çağrı, mesaj ve daha fazlasını almanızı sağlayacak dahili hücresel bağlantı ile birlikte geliyor.

Yeni Apple Watch, % 70 daha fazla performans sunan çift çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş. Siri de daha akıllı hale geldi ve konuşacak. Ayrıca, % 85 daha hızlı WiFi performansıyla W2 kablosuz çip ile birlikte geliyor. Apple Watch, mevcut iPhone'unuzla aynı telefon numarasını paylaşacak ve geleneksel bir nano SIM'e göre bir elektronik SIM izleyecek.

Hücresel bağlantı sayesinde, Apple Watch Series 3, koşu veya yürüyüş sırasında Apple Music'e erişmenize izin verir. Ayrıca sağ tarafta saatin üzerinden gezinmenize izin veren kırmızı renkli bir tuş var.

Yeni Apple Watch, yeni sağlık izleme fonksiyonları, Siri önerileri, yeni saat yüzleri ve daha fazlasını içeren en son yazılım olan watchOS 4 ile piyasaya çıkacak. Saat aynı zamanda GPS özelliğine sahip. Apple, 18 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Tasarım açısından, yeni saat, Watch 2 ile aynı fiziksel boyutta.

Apple Watch çeşitli durumlarda ve gruplarda geliyor. Ön siparişler 15 Eylül'de başlayacak ve 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Yeni Apple Watch Serisi 3 WiFi için 329 $ ve Cellular için 399 $ fiyatla satışa sunuluyor. Apple, Series 1 modellerini iptal ederken, Series 2 modellerini 249 $ fiyat etiketi ile piyasada tutmaya karar verdi.