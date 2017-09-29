Apple Watch Series 3 Türkiye'de satışa sunuldu!

Apple, iPhone etkinliğinde yeni akıllı saati Apple Watch Series 3'ü de duyurmuştu. GPS ve LTE olmak üzere iki farklı sürüm ile Amerika'da satışa sunulan Apple Watch Series 3, ülkemizde sadece GPS sürümü ile boy gösterecekti. Türkiye'deki operatörlerin e-SIM desteğinin olmamasından dolayı LTE sürümü satışa sunulmayacak olan Series 3, bugün GPS sürümü ile Apple Store'daki yerini aldı.

Apple Watch Series 3'ün Türkiye fiyatı 1.649 TL'den başlıyor. 38mm modeli 1.649 TL olan Apple Watch Series 3'ün, 42mm modeli ise 1.799 TL. watchOS 4 ile kutusundan çıkan Series 3 modelleri 50 metreye kadar suya dayanıklı ve S3 çipi sayesinde Series 2'den bile hızlı

Apple Watch Series 3 (GPS) özellikleri