Apple Watch Series 3 Türkiye'de satışa sunuldu!

Apple, akıllı saati Apple Watch Series 3'ü Türkiye'de satışa sundu. Apple Watch Series 3 Türkiye fiyatı haberimizde.

29/09/2017 13:00

Apple, iPhone etkinliğinde yeni akıllı saati Apple Watch Series 3'ü de duyurmuştu. GPS ve LTE olmak üzere iki farklı sürüm ile Amerika'da satışa sunulan Apple Watch Series 3, ülkemizde sadece GPS sürümü ile boy gösterecekti. Türkiye'deki operatörlerin e-SIM desteğinin olmamasından dolayı LTE sürümü satışa sunulmayacak olan Series 3, bugün GPS sürümü ile Apple Store'daki yerini aldı.

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Apple Watch Series 3'ün Türkiye fiyatı 1.649 TL'den başlıyor. 38mm modeli 1.649 TL olan Apple Watch Series 3'ün, 42mm modeli ise 1.799 TL. watchOS 4 ile kutusundan çıkan Series 3 modelleri 50 metreye kadar suya dayanıklı ve S3 çipi sayesinde Series 2'den bile hızlı

Apple Watch Series 3 (GPS) özellikleri

Altın rengi alüminyum kasa

Yerleşik GPS ve GLONASS

Daha hızlı çift çekirdekli işlemci

W2 çip

Barometrik altimetre

8 GB kapasite

Kalp atış hızı sensörü

İvmeölçer ve jiroskop

50 metreye kadar suya dayanıklı

Ion-X güçlendirilmiş cam

Kompozit arka yüz

Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4 GHz)

Bluetooth 4.2

18 saate kadar pil ömrü

watchOS 4

    Yazar: Ender Öztürk

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