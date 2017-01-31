Apple Watch, watchOS 3.2 ile tiyatro moduna kavuştu!

iOS 10.3 güncellemesi ile gelmesi beklenen tiyatro modunun, ilk başta iOS işletim sistemine gece modu özelliği ile siyah tema seçeneğini getireceği söylenmişti. Ancak tiyatro modunun hiç de beklediğimiz gibi olmadığı watchOS 3.2 Beta 1 güncellemesi ile ortaya çıktı.

Apple Watch sahipleri için yayınlanan watchOS 3.2 Beta 1 güncellemesi ile Tiyatro Modu özelliği sisteme eklendi. Kontrol merkezine konumlandırılan Tiyatro modu, sessiz modu açıyor ve ekrana, Digital Crown'a veya düğmeye basana kadar ekranı koyu renkte tutuyor.

Tiyatro ve sinema gibi karanlık ortamlarda hareket sensörü veya bildirim yüzünden Apple Watch'un ışığının yanıp etrafa rahatsızlık vermesi bu ince özellik ile engellenmiş oluyor. iOS 10.3 güncellemesi ile aynı anda yayınlanacak olan watchOS 3.2 güncellemesinin Mart ayında sunulması bekleniyor.