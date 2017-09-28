Apple Watch'a radyo özelliği geliyor!

Cupertinolu dev Apple, iPhone etkinliğinde yeni saati Apple Watch Series 3'ü de duyurmuştu. LTE bağlantısı ile dikkat çeken ve akıllı saat pazarındaki rakipsizliğini koruyan Apple, Apple Watch Series 3'e özel bir takım özellikleri de bu etkinlikte üstü kapalı bir şekilde değinmişti.

iOS 11 ve watchOS 4 güncellemelerinde sorun yaşayan Apple, dün iOS 11.1 Beta 1 ve watchOS 4.1 Beta 1 güncellemesini geliştiricilerin beğenisine sunmuştu. watchOS 4.1 Beta 1 güncellemesini yükleyen Apple Watch Series 3 sahipleri, saatlerine LTE üzerinden çalışan radyo özelliğinin eklendiği gördü.

Ayrıca bu güncelleme ile Apple Music'i, Apple Watch Series 3 üzerinden LTE bağlantısı üzerinden kullanabilme özelliği saate ekleniyor. Apple, daha önce söz vermiş olduğu ancak final sürümünde bu sözü tutmadığı Siri'ye kişisel DJ özelliği ekleme özelliğini bu beta sürümleri ile nihayet ekliyor.

watchOS 4.1 Beta 1 ile gelen bu yenilikler Apple Watch Series 3'e özel olacağını ve bu güncellemenin nihai sürümünün Ekim ayı sonunda yayınlanacağını belirtelim.