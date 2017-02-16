Apple etkinliği WWDC 17'nin tarihi açıklandı!

Apple, bugün dünyanın en yetenekli geliştirici topluluğuna ev sahipliği yapan 28. yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) San Jose’deki McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. 5 Haziran’da başlayacak WWDC 17, tutkularını yeni inovasyonlara ve müşterilerin her gün iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve Mac’te kullanacakları uygulamalara dönüştürmeleri için her alandan geliştiricilere ilham verecek.

WWDC 17 etkinliğinde neler olacak?

WWDC’de her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca yetenekli geliştirici, Swift gibi programlama dillerinden SiriKit, HomeKit, HealthKit ve CarPlay gibi çığır açan geliştirici API’larına kadar, Apple’ın sunduğu devrim niteliğindeki platform teknolojileri hakkında bilgi ediniyor.

Apple’ın Cupertino’daki yeni merkezine birkaç dakika uzaklıkta düzenlenecek WWDC 2017, geliştiricilere konferans boyunca 1000’den fazla Apple mühendisiyle tanışma ve onlarla görüşme fırsatı sunacak.

McEnery Kongre Merkezi, hepsi yürüme mesafesinde bulunan harika oteller, restoranlar ve eğlence seçenekleriyle binlerce katılımcının buluştuğu bir merkez olacak.

Apple, açılış konuşmaları, buluşmalar, oturumlar ve geliştiricilere yönelik laboratuvarların yanı sıra, San Jose belediyesi ve yerel işletmelerle birlikte çalışarak WWDC’nin geri dönüşünü hafta boyunca San Jose’nin çeşitli yerlerinde çok özel deneyimlerle kutlayacak.