Apple, dünyanın en değerli markası seçildi!

Apple, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda dünyanın en iyi markası unvanını yine elinde tutmayı başarmıştı. Cupertinolu dev, bu yıl da tahtını kimseye kaptırmadı ve zirvedeki yerini korudu. Danışmanlık şirketi olan Interbrand tarafından yapılan açıklamaya göre; Apple marka değerini %3 arttırdı ve değeri tam 184 milyar dolara ulaştı.

Apple'ı %6'lık bir büyüme gerçekleştirerek 141 milyar dolara ulaşan değeri ile Google takip ediyor. Microsoft ise %10'luk bir artış ile 79 milyar dolar ile 3. sırada yer alıyor. Microsoft'un değerinin rakiplerine göre yarı yarıya olmasının en büyük nedeni ise telefon pazarında elle tutulur bir gelişim göstermemeleri olarak düşünülüyor.

Listenin 4. sırasında Coco-Cola, 5. sırasında Amazon ve 6. sırasında ise 56 milyar dolarlık değeri ile Apple'ın en büyük rakibi Samsung yer alıyor.