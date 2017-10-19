Apple'ın başı FM Radyo'dan dolayı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda FCC, Apple'dan iPhone modellerinde yer alan FM Radyo çipini aktif etmesini istemiş ancak eli boş dönmüştü. Apple, iPhone modellerinde FM Radyo çipinin olduğunu ancak antenin olmadığı için bunun asla olamayacağını dile getirmişti.

Apple'a bir darbe de Ulusal Yayıncılar Birliği'nden geldi. Ulusal Yayıncılar Birliği (NAB), Apple'dan yine FM Radyo çipini aktif etmesini istedi. NAB, yayınladığı yazıda iPhone 8'in FM Radyo çipine sahip olduğunu ve donanımsal olarak FM Radyo'yu çalıştırabilecek güçte olduğunu açıkladı.

Apple da konuyla ilgili; iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde FM Radyo yongası bulunmuyor. Ayrıca bu modellerimizde FM sinyallerini alabilecek antenler de yer almıyor. Bu yüzden FM Radyo'yu iPhone modellerimize eklememizin imkanı yok şeklinde açıklama yaptı.

FM Radyo'nun, çevrimiçi müzik servislerinin artmasından ve yaygılaşmasından dolayı artık tarihe karışmaya yüz tutuğunu söyleyebiliriz. Tarihin tozlu raflarındaki yerini yavaş yavaş alan FM Radyo'nun iPhone'a gelmeyeceğini açıkça söyleyebiliriz. Bakalım FCC ve NAB'ın bir sonraki hamleleri ne olacak?