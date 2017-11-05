Apple'a göre iPhone X kahveden ucuz!

Apple'ın CEO'su Tim Cook, bazı tüketicilerin Apple iPhone X'in fiyatının yüksek olduğunu söyleyenler için bir açıklama yaptı. Cook, iPhone X'in bir taksit planı ile ayda 33 dolar fiyatlı olabileceğini söyledi. Yönetici, bunun” kafelerde kahve içmekten” daha ucuz olduğunu da ekledi. Ayrıca, iPhone X alıcılarının mevcut iPhone'larında işlem yaparak en fazla 350 dolar tasarruf edebileceğini de belirtti.

Dün onuncu yıldönümü modelinin lansmanında Cook, Palo Alto'daki bir Apple Store'u ziyaret etti. En yeni iPhone modellerinin piyasaya çıktığı tarihte bir Apple Store'u ziyaret etmek, şimdiye kadar yöneticinin her zaman yaptığı bir gelenektir. Cook, 2011'de Steve Jobs'un istifasından sonra Apple'ın daimi CEO'su olarak seçildi. İki yıl öncesinde ise Jobs, bir karaciğer nakli olmak için izine ayrıldığında, Cook geçici yönetici olarak seçilmişti.

Tim Cook, Apple iPhone X’i almak için kafein bağımlılığından ve günlük gezilerinizden vazgeçebileceğinizi söylüyor. Bu şekilde en yeni ve en iyi iPhone'u satın almak için size yeterli para kalacak diyor.