Apple'dan AirPods için yeni reklamlar

Apple, geçtiğimiz ay satışa sunduğu tamamen kablosuz kulaklığı AirPods için yeni reklam filmleri yayınladı. YouTube kanalı üzerinden paylaşılan AirPods reklamlarında, kulaklığın özelliklerine ve ergonomisine vurgu yapılıyor.

Siri ile çalışabilen AirPods kulaklıklar, kulaktan düşüp kaybolabileceği için insanlarda bir önyargı oluşturmuştu. Ancak AirPods'un yeni reklamlarında, AirPods'un kulaktan kolay kolay düşmediği ve dilediğiniz gibi hareket edebileceğiniz ön plana çıkarılıyor.

Marian Hill'in Down şarkısı üzerine kurgulanan AirPods reklamlarını diğer sayfalardan izleyebilirsiniz.