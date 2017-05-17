Apple'dan engelleri ortadan kaldıran reklamlar!

Apple, teknoloji üretmesinin yanında, insan hayatını kolaylaştırmak için bir takım yenilikler yapıyor ve ürünlerini engelli insanların da kullanabileceği şekilde tasarlıyor. Özellikle sesli asistan Siri'nin, felç veya kör olan insanların hayatını kolaylaştırdığına çoğu kez şahitlik etmiştik.

Apple Watch ile gelen özellikler de engelleri kaldırmayı hedefleyen Apple, bu zamana kadar sunduğu teknolojiler ile engelli insanların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını anlatan yeni reklamlarını yayınladı.