Apple'dan Federal İletişim Komisyonu'na tokat gibi cevap!

iPhone'da FM radyo özelliğini aktif etmesini isteyen FCC'ye, Apple'dan tokat gibi cevap geldi.

03/10/2017 09:30

Federal İletişim Komisyonu (FCC) geçtiğimiz gün Apple'dan iPhone modellerinde yer alan FM radyo antenini aktif etmesini ve FM radyoyu iPhone'a uygulama olarak eklemesini istemişti. Ücretli abonelik sistemi ile çalışan Apple Music'e büyük bir darbe indirecek olan FM radyo için Apple'dan tokat gibi cevap geldi.

Apple, FCC'ye; iPhone 7 ve sonraki modellerinde FM radyo çipinin olmadığını daha önceki modellerde ise FM radyo çipinin olmasına karşın antenin yer almadığını ve FM çiplerin montajının yapılmadığını söyledi. iPhone'u incelemeden böyle bir istekte bulunan FCC, bu hamlesinden eli boş dönmesinin yanında, bu cevap karşısında Apple'a mahçup oldu.

Bakalım FCC, Apple'ın bu tokat gibi cevabına karşılık nasıl bir açıklama yapacak?

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    Yazar: Ender Öztürk

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