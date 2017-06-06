Apple, Google'ı Android Nougat ile vurdu!

Apple, dün düzenlemiş olduğu WWDC 17 etkinliğinde yeni yazılım ve ürünlerini tanıtmadan önce bir takım verileri paylaştı. Bu veriler arasında iOS 10'un kullanım oranı da yer alıyordu. Apple'ın açıklamasına göre; iPhone 5'ten bu zamana kadar üretilen tüm iPhone modellerine gelen iOS 10 güncellemesinin kullanım oranı %86'ya ulaşmış durumda.

Bu bilginin verilmesinin ardından iOS 10'un en büyük rakibi Android Nougat'ın kullanım oranları ekrana yansıtıldı. Google'dan alınan son bilgilere göre Android Nougat'ın kullanım oranı hala %7 seviyesinde. Ancak burada Google'ı sorumlu tutmamak gerekiyor.

Bildiğiniz gibi Android üreticileri Nougat yazılımını ham olarak alıp kendi cihazları için optimize ediyor. Bu optimizasyon süresi bazen uzuyor bazense hiç bir zaman verilmiyor.

Çeşitli forumlarda konuşulanlara göre Android Nougat'ın %7'lik oranını daha dün yayınlanan iOS 11 Beta sürümü şimdiden yakalamış durumda. Yıllardır süren bu farkın kapanması çok zor görünüyor. Umarız Google, Android'in yeni sürümleri için bir çözüm bulur ve son dönemde satılan/satılacak olan telefonlar güncel kalır.