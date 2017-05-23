Neden iPhone kullanmalı temalı yeni reklamlar!

Apple, kullanıcıların neden iPhone'u tercih etmesi gerektiğini anlatan yeni reklamlarını yayınladı.

23/05/2017 08:50

Apple, reklamlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta engelleri ortadan kaldıran reklamlar ile karşımıza çıkan firma, şimdi de insanların neden iPhone kullanması gerektiğini ön plana çıkaran reklamlarını yayınladı.

Apple'dan engelleri ortadan kaldıran reklamlar!

iPhone'dan çok iOS işletim sisteminin özelliklerini ön plana çıkaran reklamlarda; güvenlik, hız ve iOS'in kabiliyetleri ön plana çıkarılıyor. Apple bu reklamları ile ayrıca rakibi Android'e de küçükten bir gönderme yapmayı ihmal etmiyor.

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER