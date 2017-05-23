Neden iPhone kullanmalı temalı yeni reklamlar!

Apple, reklamlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta engelleri ortadan kaldıran reklamlar ile karşımıza çıkan firma, şimdi de insanların neden iPhone kullanması gerektiğini ön plana çıkaran reklamlarını yayınladı.

iPhone'dan çok iOS işletim sisteminin özelliklerini ön plana çıkaran reklamlarda; güvenlik, hız ve iOS'in kabiliyetleri ön plana çıkarılıyor. Apple bu reklamları ile ayrıca rakibi Android'e de küçükten bir gönderme yapmayı ihmal etmiyor.