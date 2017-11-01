Apple'dan iPad uygulamasına veto!

Geçtiğimiz günlerde Astro HQ isimli bir iPad uygulaması, iPad'in ön kamerasını fiziksel tuş gibi kullanma imkanı sunduğunu açıklamıştı. iPad'in ön kamerasındaki sensör sayesinde Astro HQ uygulamasındaki kısayollara erişilebiliyordu. Ancak bu güzel buluş Apple tarafından veto edildi.

Apple, iPad'in ön kamerasını kullanan Astro HQ uygulamasının App Store'da yayınlanmasını yasakladığını açıkladı. Cupertinolu firma Astro HQ uygulamasını talimatları uymadığı gerekçesiyle App Store'da yayınlamadığını açıkladı. Peki, bu talimatlar ne diyor?

Apple'ın uygulama yayınlama talimatlarında; uygulamarın standart buton ve bileşenlerin işlevlerinin değiştirilemeyeceği açık ve net bir şekilde yazıyor. Apple'ın güvenlik talimatlarından dolayı yüzlerce uygulama App Store'dan veto ediliyor veya kontrol süreci uzun olduğundan uygulamaların App Store'da yayınlaması gecikiyor.