Apple'dan sessiz sedasız zam!

iPhone X, iPhone 8 ve Apple Watch Series 3 modellerini geçtiğimiz günlerde tanıtan Apple, yeni cihazlarının yüksek fiyat etiketleri ile büyük tepki toplamıştı. Ancak yeni cihazların tanıtılmasından sonra ülkemiz de dahil olmak üzere iPhone 7 modellerinin fiyatları aşağıya çekilmişti. Bugün ise Apple, sessiz sedasız bir zam haberi ile gündeme geldi.

Bildiğiniz gibi iPhone, iPad, Apple Watch veya Mac'in ekranı kırıldığında yada hasar gördüğünde Apple'ın servisi sizden bir ekran değişim bedeli istiyor. Bu bedellere bugün itibari ile 100 TL zam geldi.

Önceden iPhone 7'nin ekran değişim bedeli olarak 529 TL ödemeniz gerekirken, bugün gelen zam ile ödemeniz gereken tutar 629 TL'ye yükseldi. iPhone 7 Plus için ise 619 TL olan ekran değişim bedeli 719 TL oldu. Bu fiyatlar iPhone 8 için de geçerli olup, iPhone X için henüz bir fiyat belirtilmediğini belirtelim.

Tahminlerimize göre iPhone X'in ekran değişim bedeli 1.000 TL civarında olacaktır.