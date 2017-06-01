Apple'dan, Siri destekli akıllı hoparlör geliyor!

Amazon ve Google ile rekabet etmek için Apple, Siri tarafından güçlendirilecek akıllı bir hoparlör üzerinde çalışıyor. Apple'ın önümüzdeki hafta WWDC 2017'de akıllı hoparlörü duyurması bekleniyor ancak, cihazı yılın ilerleyen saatlerine kadar piyasaya sunmayacak.

Akıllı hoparlör, iPhone ve Mac'deki ses asistanı yazılımı olan Siri'yi kullanacak. Konuyla aşina olan kişileri kaynak göstererek yayınlana raporlar, akıllı hoparlörün dokunmatik ekran olmadan geleceğini belirtti. Google Home ve Amazon Echo Show'da bulunmayan sanal çevre sesi teknolojisi sayesinde üstün bir ses kalitesi elde edecek. Apple Music entegrasyonu ile birlikte geliyor ve bir HomeKit merkezi olarak işlev görüyor. Bu, büyük olasılıkla kullanıcıların Siri'den ışıkları açmasını, belirli bir şarkıyı çalmasını veya ev sıcaklığını ayarlamasını sağlayacak.

Apple'ın üçüncü tarafların buna hizmet vermesine izin verileceği bildiriliyor. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Siri hoparlörü, Apple'ın AirPods'ını yapan aynı şirket olan Inventec tarafından üretilmektedir. Apple'ın 5-9 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlemeyi planladığı WWDC 2017 konferansında yeni Siri hoparlör resmen duyurulacak.