Apple'ın adı bir skandala daha bulaştı!

Apple'ın adı başka bir skandala daha bulaştı. Bu sefer de skandala neden olan konu ise Çin'deki bir yeraltı ağında yer alan ve kullanıcıların kişisel verilerini satan bir grup Apple çalışanının olduğu iddiaları.

Hong Kong Free Press’den alıntı yapılan bir raporda, Güney Zhejiang eyaletindeki yerel polisin açıkladığı bir bildiride, araştırmacıların aylar süren soruşturmaları takiben toplam 22 kişi gözaltına alındığını ve bunların en az 20'sinin Apple için çalıştığı söyleniyor.

Apple personeli, şirketin kendi ağını, isimler, telefon numaraları ve Apple kimlikleri gibi kişisel bilgilerine erişmek için kullanmakla suçlanıyor. Çalınan veriler, daha sonra grubun diğer üyeleri tarafından 1.5 ila 26.50 dolar arasında satıldı. Fiyatın nasıl belirlendiği veya kredi kartı verileri gibi hassas bilgilerin de dahil edilip edilmediği belli değildir.

Söz konusu rapor, şüphelilerin Guangdong, Jiangsu, Zhejiang ve Fujian gibi dört ilde bulunduğunu ve geçen hafta sonu çeşitli yerlerde bir polis baskını sırasında kolluk kuvvetlerinin bilgisayarları ele geçirmesi sonucunda yapılan soruşturmada, yardımcı olacak delillerin bulunduğuna işaret etti.

Apple bu konuda henüz bir açıklama yapmadı, ancak şirketin araştırması çok olası görünüyor. Cupertino’lu şirket, imajını incitecek davalar hakkında konuşmamakla ünlü olsa da, özellikle de çalınan bilgilerin niteliği tamamen netleşmediğinden ve müşterilerin ne kadar tehlikede olduğu henüz bilinmiyor.

Bu noktada, etkilenen müşterilerin Çin'de mi, yoksa başka ülkelerde mi olduğu da belli değil. Ancak, Apple, yurtdışı sistemlere olan bağlantıları engellemek için ağ erişimini kısıtlayabileceğinden yalnızca yerel kullanıcılara yönelik bilgilerin erişilebileceği ihtimali yüksek.