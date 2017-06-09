Apple'ın ayakkabısı rekor fiyata açık artırmaya sunuldu

Teknoloji firması olan Apple, 1980 yılında moda sektörüne de el atmıştı. Teknoloji sektöründe olduğu gibi moda sektöründe de fahiş fiyatlar ile boy gösteren Apple'ın macerası ne yazıkki çok kısa sürmüştü. Apple'ın 80'lerde ürettiği ikonik tasarımlı kıyafet kolleksiyonu kısa süre içerisinde unutulmuş ve tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştı.

Bugün ise Apple'ın moda sektöründe faliyet gösterdiği tekrar hatırlatıldı. Apple'ın 1980'lerin ortasında üretmiş olduğu gökkuşağı Apple logolu ve yazılı beyaz spor ayakkabı açık artırmaya sunuldu. Sadece Apple logosu ve yazısını taşımaktan öte bir yenilik sunmayan ayakkabı açık artırmada tam 15 bin dolara alıcısını bekliyor.

Auctions tarafından açık artırmaya sunulan Sneakers imzalı Apple'ın ayakkabısının değerinin 30 bin dolar olduğu söyleniyor. Apple ne yapsam alırım diyenler açık artırmaya buradan katılabilir.