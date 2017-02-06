Apple'ın dev kampüsü!

Steve Jobs'ın henüz hayattayken planladığı Campus 2 projesi duyurulduğu günden itibaren büyük sansasyon yaratmıştı. ABD'nin California eyaletinde inşasına devam edilen fütüristik kampüsü görmek için sabırsızlanan teknoloji tutkunları, inşaatı devam eden kampüsün drone ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü videosuyla merakını birazcık da olsa giderdi.

Zorlu hava şartlarına rağmen, binanın dış aydınlatma sistemi yerleştirildi; fitness merkezi, park bölgeleri ve çayır alanları hazır hale getirildi. Toplam 260 bin metrekarelik alana sahip olacak bu binanın dış yüzeyi kaplandığı için, binanın içi büyük bir gizem olmaya devam ediyor.

Apple, yeni uzay üssüne benzetilen kampüsünün 65 bin metre karelik çatı bölümünü solar paneller ile kaplanacağını duyurmuştu. Belirtildiği üzere, çatıdaki güneş panellerinin %70'i şuanda tamamlandı. Yeşil bina sertifikası yani LEED'e sahip proje, doğa dostu olmasıyla övgüler almıştı. Drone ile çekilen videoyu aşagıdan izleyebilirsiniz.