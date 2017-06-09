Apple WWDC 2017 etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı ancak, iOS 11'deki birçok harika özellikten hiç bahsetmedi.

Her yıl düzenlenen geliştiriciler konferansındaki iki saatlik sunum sırasında, CEO Tim Cook ve diğer Apple yöneticileri, iPhone ve iPad için yeni işletim sistemini tanıttılar. Tabii, iMessage'daki telefonla mobil ödemelerinden, yeni artırılmış gerçeklik çabalarından vb. birçok özellik anlatıldı ancak, bazı ayrıntılardan hiç bahsedilmedi.

Apple, iOS 11'in bir beta sürümünü yayımladığı için geliştiriciler zaten onu test ediyor ve önceden duyurulmayan özellikleri keşfediyorlar. Şirket ayrıca, açılış sırasında iOS 11'de düzinelerce eklemenin yer aldığı sessizce bir slayt gösterdi.

Şimdiye kadar bulduğumuz veya öğrendiklerimizi aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Apple'ın duyurmadığı en iyi iOS 11 özellikleri

Özel Kontrol Merkezi

Apple, Kontrol Merkezi'nin yeniden tasarlandığını belirtti, ancak özelleştirilebildiğini biliyor muydunuz? Ayarlar ile görüntülenen öğeleri seçebilirsiniz. Düşük Güç Modu, Notlar, Metin Boyutu, Cüzdan, Ekran Kaydı ve daha pek çok şey de dahil olmak üzere bir ton yeni seçenek var. Ayrıca, Apple TV Uzaktan Kumandalarını Kontrol Merkezi'ne eklemek için yeni bir seçenek daha var.