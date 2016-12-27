Apple'ın ilk 10 çalışanı bugün nerede?

Apple, dünyadaki diğer herhangi bir şirketten farklı olarak doğrudan bir kişiyle, yani Steve Jobs ile bağlantılıdır. Çünkü Apple’ı dünyadaki en değerli teknoloji şirketine dönüştüren itici güç Steve Jobs’dı.

Ancak Steve Jobs bunu tek başına yapmadı. Apple’ın kurulmasına yardım eden yetenekli bir ekibe sahipti. Ancak ne yazık ki birçoğu unutulmuş. Sizlere bu haberimizde, Apple’ın kuruluşunda emeği geçen ilk 10 kişi hakkında bilgiler sunacağız.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda ilk 10 Apple çalışanını ve onlara ne olduğunu inceleyebilirsiniz.

10. Gary Martin, muhasebe sorumlusuydu.

Martin Apple'ın batacağını düşünüyordu ancak, yine de şirkete katıldı. 1983 yılına kadar Apple'da kaldı. Apple'dan uzay yolculuğu üzerine çalışan bir şirket olan Starstruck'a atladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise başka şirketlerde CFO pozisyonuna taşındı.