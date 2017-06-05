Apple'ın iPhone 8 ve diğer ürünleri hakkında yeni bilgiler geldi

Sözde üç Foxconn çalışanı, Apple'ın yaklaşmakta olan ürünleriyle ilgili olarak Reddit aracılığı ile bazı ayrıntıları paylaştı. Yeni bilgiler, iPhone 8, Siri destekli hoparlör, Apple'ın akıllı gözlükleri ve daha fazlası üzerinde ışık tutuyor. Sızıntı kaynakları, akıllı gözlüklerle ilgili olarak kristal, şampanya ve siyah renklerle geleceğini ve hem erkek hem de kadınlar için farklı ebatlarda bulunabileceğini söylüyor.

Akıllı gözlükler aynı zamanda Siri kontrolü için bir mikrofon ile gelecek. Çağrıları kabul etmek ve ses seviyesini ayarlamak için "küçük bir kapasitif şerit" özelliği olduğu söyleniyor. Apple’ın Akıllı AR gözlükleri için Carl Zeiss'le çalıştığı söylentileri vardı.

iPhone 8 hakkında konuşan kaynaklar, arkasında bir parmak izi algılayıcısı olan iPhone 8 tasarımına işaret eden söylentilerin ve iddia edilen sızıntıların hepsinin "yanlış bilgi" olduğuna dikkat çekti. Buna göre iPhone 8'i ekrana entegre parmak izi tarayıcısı ile bekleyebiliriz. iPhone 8, Ligtning desteği ile gelecek ve USB-C'yi desteklemeyecek. Ayrıca telefonun suya dayanıklı olacağını ve 3GB RAM olacağını doğruladılar.

Apple'ın yeni akıllı anahtar özelliğinin iMac'lere "tam donanım tasarımı" verdiği söyleniyor ve 2018'de piyasaya çıkacak. Siri'nin akıllı hoparlörü hakkında da ayrıntılar veren kaynaklar, Mac Pro'ya benzediğini ancak daha küçük bir tasarıma sahip olacağını ve A9 yongasıyla güçlendirildiğini söylüyor.