Apple'ın iPhone 8'i buna çok benzeyebilir

Apple'ın radikal olarak yeniden tasarlanmış iPhone 8'i aylarca uzakta ancak internet, söylentiler, spekülasyonlar ve konsept tasarımları ile dolu. Belli ki birçok tasarımcı, iPhone 8'in nasıl görüneceğini bildiklerini düşünüyor. Ancak tüm iPhone 8 konseptleri her zaman heyecan verici olmayabiliyor. Bu arada, aşağıdaki resimler, Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone modeline çok yakın olabilecek bir iPhone 8 konseptini gösteriyor.

Tasarımcı Moe Slah, en güvenilir iPhone 8 söylentilerine göre tasarlamış. Telefon iPhone 7 Plus kadar büyük ancak, daha büyük 5,8 inçlik OLED ekrana sahip. Ön tarafta, bir Ana Ekran düğmesi olmadığı için alt çerçeve hemen hemen tamamen ortadan kaldırmış. Üst çerçeve de sadece ön kamera ve sensörler ile birlikte üzere çok az yer kaplıyor.

Telefonun kavisli ekrana sahip olup olmadığı belli değil. Kenarların kavisli olmadığını da söyleyemeyiz ancak, Galaxy S6 veya S7'de gördüğünüz gibi eğri değiller.

Slam'ın konseptinde Parmak izi sensörü, ekranda gömülü ve mevcut söylentilere uyuyor. Ancak Apple, fiziksel Ana Ekran düğmesini ortadan kaldırmaktan daha ileri gidebilir. Eğri ekran kenarlarında, fiziksel ses ve sessiz düğmelerin sanal çözümlerle değiştirilmesine izin verebilir. Slah'ın iPhone 8'inde hala fiziksel düğmeler var.

Tasarımcı, bu görüntülerde görüldüğü gibi hem kilitli hem de kilitsiz ekranı etkileyen yeni tasarım tarafından belirlenen diğer kullanıcı arabirimi değişikliklerini öngördü. Yeni bir ana ekran görünümü, yeni bildirimler ve yenilenen Kontrol Merkezi mevcut. Yukarıdaki resim, Müzik uygulamasının daha büyük bir ekranda nasıl görüneceğini gösteriyor.

Sonraki sayfalarda konsepte ait görüntüleri inceleyebilirsiniz.