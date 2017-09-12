Apple'ın iPhone X etkinliğinde neler tanıtılacak?

Apple, bu gece yeni nesil ürünlerini tanıtacağı etkinlik için hazırlanıyor. Bu yılki etkinlik, iPhone'un 10. Yıldönümü için özel olarak düzenlenecek. Şirket, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olmak üzere üç iPhone modeli tanıtacak.

İşte Apple’ın bugünki etkinlikte tanıtacağı ürünler:

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone, iPhone X için uçtan-uca OLED ekrana sahipken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da öncekilere benzeyecek ve aynı LCD ekrana sahip olacak. Apple'ın Touch ID parmak izi kimlik doğrulamasını yeni bir 3D yüz tanıma teknolojisi ile değiştirmesi ve ana menü düğmesini de hareket kontrolü ile değiştireceği söyleniyor.

Apple Watch, LTE bağlantısıyla

Yeni iPhone'lara ek olarak Apple'ın, büyük olasılıkla LTE bağlantısı ile birlikte gelen Apple Watch 3 serisini de duyurması bekleniyor . WatchOS 4'ün piyasaya sürülmesi de yeni giyilebilir cihazın yanında yer alıyor.

4K Apple TV

Yeni nesil Apple TV sonunda 4K ve HDR içeriği için destek sunacak. 3GB RAM ile birlikte yeni iPad Pro'da bulunan A10X güçlü yongayla güçlendirildiği söyleniyor. TVOS 11 de Apple TV'de güncellenecek.

AirPods

Apple, yeni özelliklere sahip yeni nesil AirPod'ları da tanıtacak. Bir LED şarj çubuğu kutuda bulunması bekleniyor. Şu anda, şarj ve güç noktası kapalı olduğunda kapağın içinde bulunuyor. AirPods 2017, aynı zamanda daha iyi bir pil ömrüne sahip.

iOS 11 ve macOS High Sierra

Apple, yeni cihazlarla birlikte iOS 11 ve macOS High Sierra ürününü de resmen açıklayacak.

Apple etkinliği bugün California'daki Cupertino'daki yeni Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak.