Apple'ın iPhone'da başaramadığı, Essential Phone'da yapıldı

Android’in kurucusu Andy Rubin’in şirketi Essential, yeni akıllı telefonu Essantial Phone’u resmen ilan etti. Telefon, en son tanıtılan amiral gemisi akıllı telefonlar ile aynı yüksek özelliklerin yanı sıra, titanyum çerçeve ve seramik cam tasarımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ayrıca, yeni manyetik modüler sistem özelliği de dikkat çekici özellikleri arasında yer aldı. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil ancak, 700 $ karşılığında satışa sunulacak.

Essential Phone titanyumdan yapıldı ve bu özellikle makine için zor bir malzemedir. Bu yüzden Essential, dünyayı dolaşarak farklı bir şekilde işleyebilecek birini bulmaya çalıştı ve titanyum enjeksiyon kalıpları nispeten küçük bir Alman dükkanı buldu.

Essential mühendisleri, Apple'ın bir sonraki iPhone'u titanyumdan üretmeye çalıştığını ancak yapamadıklarının altını çizdi. Bu da, Essential Phone’un özel olabileceği anlamına geliyor.