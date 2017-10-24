Apple'ın kurucu ortağı Wozniak, iPhone X alacak mı?

Apple'ın kurucu ortaklarından olan Steve Wozniak, Steve Jobs'ın vefatının ardından bir ara Android macerası yaşamış ve Apple'a olan sert söylemleri ile çok kez gündeme gelmişti. Son dönemde tercihini Apple'dan yana kullanan Wozniak, Apple'ın ilk çerçevesiz ekranlı telefonu olan iPhone X'i satın alıp almayacağını resmen açıkladı.

Steve Wozniak, "Beklemek ve görmek istiyorum. iPhone 7 ve iPhone 6 ile aynı tasarıma sahip olan iPhone 8 cihazımdan olukça memnunum. Bazı nedenlerden dolayı iPhone X ilk defa satın almadığım iPhone modeli olacak. Ama eşim iPhone X satın alacak. Bu yüzden iPhone X'i çok yakından görebileceğim." açıklamasında bulundu.

Dış basındaki diğer editörler de iPhone X'i almak için beklemeniz gerektiğini hatta iPhone 8 Plus kullanıcıysanız, iPhone X'i kesinlikle almamanız konusunda uyarılarda bulunuyor. Bize göre de Apple cephesinin çerçevesiz ekranı sindirmesi ve uygulamaları optimize etmesi için 1 yılı daha bulunuyor.

Şahsen iPhone 7 sahibi olarak, büyük ekrana geçmek için tercihimi iPhone 8 Plus'tan yana kullanacağım. iPhone'umda hala iPhone 7 için optimize edilmemiş 3-4 uygulama kullanıyorum. Bu uygulamalar muhtemelen iPhone X'te çok kötü görünecek ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyecek.