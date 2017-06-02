Apple'ın WWDC 2017 etkinliğini canlı izleyin!

Apple, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği yıllık WWDC geliştirici zirvesinde birçok yeni ürününü sergileyecek. iOS'un yeni bir sürümünü, macOS'un yeni bir sürümünü, watchOS'un yeni bir sürümünü ve bir grup daha heyecan verici ürünler bekliyoruz.

Neyse ki Apple'ın WWDC 2017 etkinliğini canlı olarak izlemek geçmişte olduğu gibi o kadar zor değil. Peki, Apple'ın etkinliğini canlı canlı olarak nasıl izleyebileceğiz? Basit, iOS 7.0 veya sonraki sürümlerini kullanan bir iPhone, iPad veya iPod touch üzerinde Safari, OS X v10.8.5 veya sonraki sürümlerini çalıştıran, Mac üzerinde Safari 6.0.5 veya Windows 10 üzerinde Microsoft Edge kullanan PC'de izleyebilirsiniz.

Etkinlik 5 Haziran yani önümüzdeki pazartesi günü düzenlenecek. Bu belirtilen cihazlarda canlı yayını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.