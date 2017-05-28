Apple'ın yeni 5 milyar dolarlık Uzay Gemisi'ni inceleyin

Apple, Kaliforniya'da bulunan Cupertino'daki 5 milyar dolarlık yeni merkezindeki son rötuşları yapıyor.

Bu yılın başlarında Apple, yeni kazıların Apple Park olacağını ve çalışanların nisan ayında hareket etmeye başlayacağını açıkladı. Kampus henüz eksik olsa da, artık bir araya gelmeye başladı.

Apple'ın yeni karargahına son bakış kameraman Matthew Roberts’dan geliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Apple’ın Uzay Gemisi’nin son halini inceleyebilirsiniz.

"Uzay Gemisi" olarak adlandırılan bu fütüristik dairesel bina, Apple'ın yeni merkezidir.