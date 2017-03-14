Apple'ın yeni kulaklıklığı BeatsX Türkiye'de satışa sunuldu

Apple yeni kablosuz kulaklığı BeatsX'i satışa sundu. Üstün ses kalitesi, kompakt ve kablosuz tasarımıyla dikkat çeken BeatsX, açık pazar platformları arasında ilk kez n11.com’da satışta.

14/03/2017 11:30

Apple, AirPods’la aynı W1 çipine sahip yeni kulak içi kulaklığı BeatsX’i satışa sundu. Açıkpazar platformları arasında ilk kez n11.com’da kullanıcılarla buluşan BeatsX, 8 saate kadar süren pil ömrü, eşsiz ses deneyimi ve 5 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım sunan hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. 699 TL fiyatıyla n11.com’da satışa sunulan BeatsX ile ses hep kulağınızda.

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Flex-form kablo ile gün boyu rahat bir kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan BeatsX, kulaklık ucu seçenekleriyle kişiselleştirme sunuyor. Yerine tam oturan kanat ucu, kulaklığı kulağa tam sabitlerken, class 1 Bluetooth teknolojisinin sağladığı kablosuz bağlantı verimliliğiyle BeatsX, gittiğiniz her yere sizinle geliyor. 8 saate kadar pil ömrüyle gün boyu net bir ses deneyimi yaşatan, Fast Fuel özelliği ile de yalnızca 5 dakikalık şarjla 2 saat müzik dinleme imkânı sunan BeatsX, e-ticaret platformu n11.com’da 699 TL’den satışta.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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