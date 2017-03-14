Apple'ın yeni kulaklıklığı BeatsX Türkiye'de satışa sunuldu

Apple, AirPods’la aynı W1 çipine sahip yeni kulak içi kulaklığı BeatsX’i satışa sundu. Açıkpazar platformları arasında ilk kez n11.com’da kullanıcılarla buluşan BeatsX, 8 saate kadar süren pil ömrü, eşsiz ses deneyimi ve 5 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım sunan hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. 699 TL fiyatıyla n11.com’da satışa sunulan BeatsX ile ses hep kulağınızda.

Flex-form kablo ile gün boyu rahat bir kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan BeatsX, kulaklık ucu seçenekleriyle kişiselleştirme sunuyor. Yerine tam oturan kanat ucu, kulaklığı kulağa tam sabitlerken, class 1 Bluetooth teknolojisinin sağladığı kablosuz bağlantı verimliliğiyle BeatsX, gittiğiniz her yere sizinle geliyor. 8 saate kadar pil ömrüyle gün boyu net bir ses deneyimi yaşatan, Fast Fuel özelliği ile de yalnızca 5 dakikalık şarjla 2 saat müzik dinleme imkânı sunan BeatsX, e-ticaret platformu n11.com’da 699 TL’den satışta.