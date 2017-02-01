Apple'ın yüzü iPhone ile güldü!

Apple, 2017 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporlarını açıkladı. Raporlara göre Apple'ın yüzünü her yıl olduğu gibi iPhone satışları güldürdü. Apple, bu çeyrekte 78.4 milyar dolar gelir elde ederken toplamda 78 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdi.

iPhone ile yüzü gülen Apple, 17.8 milyar dolar kar açıkladı. Ancak iPhone'daki bu yükseliş, tablet segmentini olumsuz etkiledi. iPad satışaları bu yıl itibari ile duraklama dönemine girdi ve satışlar %20 düştü. Geçtiğimiz yıl 16.1 milyon iPad satılırken, bu yıl sadece 13.1 milyon adet iPad satışı gerçekleştirildi.

Giyilebilir teknolojide Apple Watch ile boy gösteren Apple, Apple Watch'un satış rakamlarında şimdiye kadarki en iyi çeyrek yılı olduğunu belirtti.

iPhone ile para basan Apple, iPhone'da yer alan hizmetlerden de gelir elde etmeyi başardı. Apple Pay, iCloud, Apple Music ve App Store'dan el edilen kar, geçen yıla göre %18 artış gösterdi ve 7.17 milyar dolar sadece bu hizmetlerden gelir elde edildi. Açıklamalarda App Store'un elde ettiği gelirin Google Play Store'un tam iki katı olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Apple’ın ABD dışında 200 milyar dolardan fazla nakiti olduğu belirtiliyor. Raporu genel olarak değerlendirecek olursak, Apple, belini iPhone'a bağlamış gibi görünüyor. iPhone satışlarında ilerleyen dönemlerde yaşanacak olası bir aksilik Apple'a pahalıya patlayabilir.