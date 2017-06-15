Araba fiyatına iMac Pro!

Apple, WWDC 17 etkinliğinde daha çok profesyonellere özel olan iMac Pro modelini tanıtmıştı. Etkinlikte 8 çekirdek Intel Xeon işlemcili iMac Pro’nun fiyatının 4.999 dolar olacağı açıklanmıştı. Profesyoneller için gayet ideal olan 4.999 dolar fiyat bandının bugün en yüksek ayarlarda toplanan iMac Pro ile nasıl da ütopik bir rakama ulaşacağı hesaplandı.

ZDNet'in haberine göre; 18 çekirdekli Intel Xeon işlemcili, 128 GB RAM'li, Pro Vega 16 GB HBM2 grafik işlemcili ve 4 TB SSD'ye sahip olan en yüksek seviye iMac Pro, Amerika'da 17.000 dolar civarında satışa sunulacak. TL cinsi ile yaklaşık 60.000 TL olan iMac Pro'nun, Türkiye'de vergilendirme yüzünden 70.000 TL civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Aralık ayında satışa sunulacak olan iMac Pro, bakalım ülkemizde beklenen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

iMac Pro teknik özellikleri

Ekran: 5K Retina ekran 27-inç, 500 nit parlaklık, Geniş renk yelpazesi (P3)

İşlemci: 8 çekirdekli, 10 çekirdekli, 18 çekirdekli

RAM: 32 GB, 32 GB 2666 MHz DDR4 ECC bellek, 64 GB veya 128 GB

Depolama: 1 TB, 1 TB SSD, 2 TB veya 4 TB SSD

Grafik Birimi:, Vega GPU, 8 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 56 grafik işlemcisi veya 16 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 64 grafik işlemcisi

Kamera: 1080p FaceTime HD kamera

10 Gb Ethernet: Nbase-T Ethernet, RJ-45 konnektörü aracılığıyla 1 Gb, 2.5 Gb, 5 Gb ve 10 Gb Ethernet bağlantılarını destekler

USB-C üzerinden DisplayPort çıkışı

Stereo hoparlörler

Dört mikrofon

3,5 mm kulaklık jakı