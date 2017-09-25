Arabasında yeni teknoloji kullananlara indirim!

Teknoloji hayat kalitesini oldukça geliştirmiş durumda, yaşanacak kazaları en aza indirebilmek için çalışan Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü yeni bir uygulama ile karşımıza çıkıyor. Yaşanan kazaların azaltılması hedeflenen yeni projede akıllı uyarı sistemlerinin otomobillere yerleştirilmesinin kanunlaşabilme olasılığı bulunuyor. Avrupa'da ve ABD'de kazaları çok büyük çapta engelleyebilen bu sistemler çok yakın zamanda ülkemizde de kullanılabilir.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri olan Mehmet Akif Eroğlu, bu akıllı uyarı sistemine sıcak baktığını belirtti. Ancak bu sistem ücretlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanmasının oldukça zor olduğunu belirtti. Bu nedenle sigorta primlerinde indirim yapılabileceğini açıkladı.

Yaklaşık üç bin Türk Lirası olması beklenen sistem başlangıçta 3.5 milyon ticari otomobile takılacak. Yeni model olan bir çok otomobilde yer alan özelliklerin 3.5 milyon araca yerleştirilmesi kısa sürede entagrasyonu arttıracaktır. Ayrıca otomobiline bu sistemi taktıran kişilere prim indirimi yapılabileceği hakkında söylentiler bulunuyor.