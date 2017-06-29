Pilsiz çalışan ilk cep telefonu

3 Nisan 1973 tarihinde tanıtılan ilk cep telefonundan bu yana tüm telefonların bir ortak yanı vardı. O da bataryası. Motorola marka ilk cep telefonu yaklaşık 3 kilo ağırlığındaydı ve 10 saatte tam şarj olan telefonun yaklaşık konuşma süresi sadece 30 dakikaydı.

Hızlı şarj teknolojileri ile artık, iki saatten daha kısa bir sürede akıllı telefonlarımız şar olabiliyor ve birçok telefon tek şarjla iki gün kullanılabiliyor. Yine de, bir telefonun pil bulundurması ve düzenli aralıklarla şarj edilmesi on yıllar önce olduğu gibi insanlara zor gelebiliyor. Yine de bu paradigmadan kaçmak için çaba sarf edilmektedir ve pil olmadan arama yapabilen yeni bir cep telefonu icadı buna teşvik edici bir işarettir.

Seattle'daki Vamsi Talla'nın başında bulunduğu University of Washington'daki bir araştırma ekibi, ortam enerjisini toplayarak arayabilecekleri bir prototip oluşturmayı başardı. Üniversitenin bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği araştırma görevlisi yıllardır bu konuda hayal kuruyor ve ekip, kesinlikle cep telefonlarını hedef alıyor. Çünkü yanımızda olmadan kesinlikle evden çıkmadığımız en yaygın araç. Araştırma laboratuvarı başkanı Joshua Smith, " Bir cep telefonu var olan en yararlı nesnelerden biri. Şimdi pilinizin tükendiğini hayal edin ve hala metin gönderebilir ve çağrı yapabilirsiniz." dedi.

Pilsiz prototip oluştururken ekip, en az miktarda enerjiyi kullanmak için dahili malzemeyi yeniden çizmek zorunda kaldı ve güç tasarrufu için analog ses aktarımı kullandı.

Halihazırda prototipin yalnızca çevirme düğmeleri ve bir LED ışığı var, ancak bir sonraki baskısı e-mürekkep ekranıyla hazırlanıyor ve daha iyi bir çağrı kalitesi sunacak. Sonuçta, Martin Cooper'ın kendisi uzun zamandan beri uzaktan şarj olan radyonun mobil cihazlarda bir sonraki büyük şey olabileceğini bildiren ilk kişiydi ve haklı çıkmış gibi görünüyor.