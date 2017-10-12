Araştırmacılar, fotoğrafları canlandırmayı başardı!

Apple’ın canlı fotoğraflar modu veya Google’ın yeni Motion Photos modu fotoğrafları canlandırmaya başladı. Fotoğrafta tek bir an yakalamak yerine belirli bir süreyi almaya başlayan bu fotoğraflar, gerçekten bir anı saklıyor. Tel Aviv Üniversitesi ve Facebook’daki araştırmacıların yaptığı yeni çalışma sonucunda fotoğraflar gerçekten hareket edebilecekler.

Tek fark olarak hareketinizi kaydetmeyip her şeyi yazılımsal olarak tamamlayacak. Tek bir görsele bakarak insanların surat ifadesini öğrenen uygulama, fotoğraftaki kişinin yüz ifadeleri esas alınarak birden fazla duyguyu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Örneğin, Facebook profil fotoğrafınıza eklediğiniz bir fotoğraf, profilinizdeki paylaşımları beğenen kişilerle birlikte sevinip, beğenmeyen kişilere karşı öfkelenebiliyor.

Bunu yaparken önceden çektiğiniz bir video yer almıyor. Siz yine tüm samimiyetinizle tek bir fotoğraf çekseniz bile uygulama yüzünüzün hatlarını inceliyor ve gerekli yerleri kendisi doldurarak duygularınızı ifade ediyor.