Arif v 216'nın çıkış tarihi kesinleşti!

Birkaç ay önce yine sitemizden duyurduğumuz Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216 filminin afişi dün Cem Yılmaz tarafından paylaşıldı. Cem Yılmaz, uzun zamandır yeni filmi olan Arif V 216 üzerinde çalışıyor. G.O.R.A. filmindeki insan Arif ve robot 216’nın eğlenceli hikayesini sinema salonlarına taşımaya hazırlanan Cem Yılmaz, filmin afişini Twitter üzerinden paylaştı.

"İyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur Arif? " pic.twitter.com/R2Ae63zD9U — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 13 Mart 2017

Afişe bakıldığında bir uzay aracı ve Arif'i görüyoruz. Cem Yılmaz’ın paylaştığı poster filmin gösterim tarihini de açıklamış oldu. 2018’de vizyona girecek olan Arif V 216, insan Arif ile insansı robot 216‘nın maceralarını bizlere gösterecek.

Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü. Cem Yılmaz ve Ozan Güven dışında oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Zafer Algöz ve Seda Bakan’ın da yer alması bekleniyor. Filmin yaz aylarında ilk fragmanının yayınlaması bekleniyor.