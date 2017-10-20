Arkeologlar, Suudi Arabistan'da cehennem kapısı buldu

Araştırmacılar antik insanlar tarafından inşa edilen yapıların ve yerleşimlerin kalıntılarını aradıklarında, genellikle insan yaşamına misafirperver alanlara odaklanırlar. Suudi Arabistan'da arkeologlar yeni bir keşif yaptı ve bitki örtüsü ve sudan yoksun bir alan buldu. Bu alan, eski lav kubbeleri içinde ve etrafında bulunan yüzlerce taş "kapının" varlığını ortaya koyuyor.

Binlerce yıllık aşınma ve yıpranma ile sonuçlanan kaba kaya parçaları ile inşa edilen yapılar, neredeyse her yerde 40 feet ila 1,700 feet uzunluğunda ölçüye sahip yapılar. İlginç olan şey, bu yapıların üzerine inşa edilmiş olan lav alanlarının o zaman hala aktif olduğu ve katılaşmış lavların kapıların bazılarına aktığının gözükmesidir.

Keşif, uydu görüntüleri kullanılarak yapıldı ve araştırmacılar, kuş gözü görünümünü, aynı bölgedeki kapıların yaklaşık 400'ünü tanımlamak için kullandılar. Tuhaf duvarlarla birlikte, hayvan tuzakları ve görünen tekerlek şeklindeki nesneler de dahil olmak üzere, açıkça görülen diğer yapılar tespit edildi. İnşaatın yaşı ile ilgili şimdiki en iyi tahmin 9,000 yıllık bir mahalle olduğuna yönelik.

Araştırmacılar için bir sonraki adım, siteyi araştırmak için bir çeşit keşif gezisi başlatmak ve belki de yapıların neden mevcut oldukları ve neye kullanıldıklarına dair bir açıklama aramak. Bu inanılmaz bir keşif, ancak yapılar ve tehlikeli konumları öyle gizemli ki anlatılması beklenen daha büyük bir hikaye olmalı.