Artık adı anılmayan eski efsanevi bilişim şirketleri!

Silikon Vadisi gerçekten bilişim sektörü adına çok ilginç şirketlere ev sahipliği yapmış bir yer. Facebook, Google ya da Apple gibi senelerden beri ortalarda olan büyük teknoloji devlerinin yanında, bir de asla adını bile duyamadan batmış olan şirketlere sahip bir yer. Bakalım aralarında bildikleriniz var mı?

pets.com

Temel olarak bir evcil hayvan mamaları ve ürünlerini internetten ilk satışını gerçekleştiren şirketlerden biri. Elbette günümüzde internetten bir şey almak yenilikçi bir şey değil. Ancak alan adının hatırlanabilir olması ve bu alanda ilklerden biri olmasıyla günümüze kadar nasıl gelemediğine şaşırdığımız bir şirket kendileri. Bir anda batmışlar denebilir.