Artık akıllı telefon ekranları kırılmayacak!

Araştırmacılar, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilecek ve kırık ekranların sefaletine son verebilecek bir "mucize malzeme" buldular.

Queen's Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Kaliforniya Devlet Üniversitesi ve Japonya'daki Malzeme Bilimi Enstitüsü'nden bir bilim adamı ekibi, daha hızlı bir şekilde elektriği iletebilen ve hafif olan, yeni dinamik hibrid cihazlar geliştirmek için birlikte çalışıyorlar. Bu malzemeler, dayanıklı ve üretimi kolay olacak.

Ekip en sonunda, yarı iletken C60 moleküllerini grafen ve hBN gibi katmanlı malzemelerle birleştirerek benzersiz bir malzeme teknolojisi buldu. Akıllı cihazlar kavramının, yeni teknoloji nedeniyle bir devrimi görebileceğini söylüyorlar.

Araştırmacılar, materyallerin kombinasyonunun nasıl çalıştığını açıklarken hBN'nin grafene istikrar, elektronik uyumluluk ve izolasyon şarjı sağladığını ve C60'ın güneş ışığını elektriğe dönüştürebildiğini söyledi. Bu kombinasyondan yapılan akıllı telefonlar ve tabletler, özelliklerin karışımından yararlanacak.

Queen's Üniversitesi'nden Elton Santos, bu yeni mucize materyalin silikona benzer fiziksel özelliklere sahip olduğunu, ancak akıllı cihazlarda potansiyel olarak kullanılabilecek kimyasal stabilite, hafifliğe, esnekliğe ve kırılmaya karşı dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti.

Malzeme aynı zamanda cihazların daha önce olduğundan daha az enerji kullanması anlamına geliyor. Çünkü cihaz mimarisi daha uzun pil ömrüne ve daha az elektrik kullanmasına neden olabilir.