Artık Dolby Vision HDR, oyun konsolarını destekleyecek!

Dolby, HDR standardı Dolby Vision'ın tamamen yazılım tabanlı olduğunu, ve bunun konsol ve televizyon gibi cihazların bu özellikten yararlanabileceği anlamına geldiğini açıkladı. Dolby temsilcileri cuma günü Dolby Vision'u yazılımda, kesinlikle konsol alanında ve aynı zamanda TV SoC alanında da çalıştırabilen uygulamalar var. dediler.

Dolby Vision, uyumlu görüntülerin ve kaynak cihazların önceki yayın malzemelerine göre çok daha yüksek kontrast ve renk doygunluğuna sahip içeriği göstermesi olanak tanıyan HDR video için bir standarttır. Birçok tescilli standart belirli donanım gerektirir. Dolby Vision'ın donanım uygulamaları da olsa bir yazılım versiyonu sunmak, müşterilerin kodlanmış içeriği izlemek için mutlaka yeni bir TV alması gerekmediği anlamına geliyor.

Bu Dolby Vision'ın bir Sony PS4 veya Microsoft Xbox One oyun konsoluna veya Nvidia Shield gibi bir akış aygıtına eklenebileceği anlamına geliyor. Dolby temsilcilerine göre, tüm cihazların tek ihtiyaçları yeterli işlem gücü. LG ve Vizio'dan gelen TV'ler ve ayrıca Google Chromecast Ultra akış aygıtı da dahil olmak üzere Dolby Vision'ı destekleyen ürünler zaten piyasada. Sony, 2016 yılındaki Z9D televizyonunun yanı sıra 2017 modellerini de seçerek Dolby Vision'ı bu yıl bir yazılım güncellemesi aracılığıyla ekleyeceğini söyledi.

Şu anda, Dolby Vision'lı disk ya da oyun çıkmadı, ancak Amazon, Netflix ve Vudu, Dolby Vision akış içeriği sundu. Dolby Vision'ın çalışmak için HDMI 2.0a gerektirmiyor. HDMI 1.4 ile çalışacak ve daha eski donanımlarla uyumluluk sağlayacak.