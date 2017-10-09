ASELSAN ortaklığında yeni bir şirket kuruldu!

’ın’nda yer alan açıklamasında, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, %51’i’a, %29’u’a ve %20’si’na ait olmak üzereunvanlı şirket kurulduğu belirtildi. Açıklamada, şirket sermayesinin 17462500 lira olduğu ve kuruluşunun bugün tescil edildiği bildirildi.unvanıyla şirketleşen,faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.’nın,dedi.in 1983 yılındakapsamında yarı iletken teknoloji alanlarında araştırma yapmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan, söz konusu laboratuvarın halenbünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.’in, Türkiye’nin yarı iletken teknolojilerinde sahada kullanılmak üzere tümdevre üretimi yapılan tek merkezi olduğuna dikkati çekerekdiye konuştu.