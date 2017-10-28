ASELSAN, UMAS'ı tanıttı!

ASELSAN tarafından tasarlanıp üretilen UMAS, toplumsal olaylarda göstericileri uzaklaştırmak ve deniz araçlarında gizli haberleşmek için kullanılacak.

28/10/2017 19:00
ASELSAN tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Akustik Yayın Sistemi yani UMAS, uzun mesafelere yönlü olarak akustik yayın yapan ve mesaj iletimi sağlayan yüksek performanslı bir sistem. 145 dB dar saçılımlı akustik yayın yapabilme kabiliyeti ile kayıtlı bir sesi yayınlama, etkin bir şekilde konuşma veya belirli tonlar kullanılarak 1000 metre mesafeye kadar etkin olarak çalışabiliyor.     
UMAS etkili menzili içinde kalan bireysel, toplumsal ve araç tehditlerine karşı güvenli bölge oluşturma ve toplumsal olaylara müdahale etme imkanı sağlayabiliyor. Ayrıca sistem yönlü olarak çalışabildiğinden istenilen yönde, herhangi bir dost unsura zarar vermeden çalıştırılabiliyor. 1509187515_2810201710363827601123.jpg
Telsizlerin düşman tarafından etkisiz hale getirildiği veya kullanılamayacağı zamanlarda iki gemi arasında iletişimi sağlayabilecek olan sistem, kullanıcının ürün arkasına geçerek mikrofon ile mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Uzun menzillerde mesajları iletebilen sistem, sesin duyulması için karşı gemide hiçbir sisteme ihtiyaç duymuyor. Sesi gönderilen gemi dışındaki kimse duyamıyor. Yetkililerin verdiği  bilgiye göre; sistemin yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmesi bekleniyor.   

    Yazar: Berk İşçimen

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