ASELSAN, UMAS'ı tanıttı!

dost unsura zarar vermeden çalıştırılabiliyor.

Telsizlerin düşman tarafından etkisiz hale getirildiği veya kullanılamayacağı zamanlarda iki gemi arasında iletişimi sağlayabilecek olan sistem, kullanıcının ürün arkasına geçerek mikrofon ile mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Uzun menzillerde mesajları iletebilen sistem, sesin duyulması için karşı gemide hiçbir sisteme ihtiyaç duymuyor. Sesi gönderilen gemi dışındaki kimse duyamıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre; sistemin yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmesi bekleniyor.

etkili menzili içinde kalan bireysel, toplumsal ve araç tehditlerine karşı güvenli bölge oluşturma ve toplumsal olaylara müdahale etme imkanı sağlayabiliyor. Ayrıca sistem yönlü olarak çalışabildiğinden istenilen yönde, herhangi bir