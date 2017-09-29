Assassin’s Creed Origins için 210 bin TLlik kulaklık!

Ubisoft Store üzerinden satışa sunulacak Assassin’s Creed Origins Listen modeli 2,222 adet ile sınırlı olacak. Ürünle Bluetooth bağlantısı ve 20 saate kadar çalma süresi sunuluyor. Ayrıca çift mikrofonla net ses yakalanması sağlanmakta.

Oyunun çıkışıyla birlikte piyasaya sürülecek kulaklık, 249 euro yani yaklaşık 1050 TL fiyat etiketine sahip olacak. Gelelim esas dikkat çeken kulaklık modeline. Sadece 10 adet üretilecek olan Assassin’s Creed Origins Utopia kulaklık tamamen el yapımı. 18 ayar altın kakmalar ile eski Mısır’ı yaşatan kulaklık, bunun dışında Listen modeli ile aynı.

Bu ürünle beraber yeni oyunun Bayek adlı baş kahramanının bronz büstünü de ayrıca satın alarak kulaklığınızı bu şekilde sergileyebileceksiniz. Sadece kulaklığın fiyatı 50 bin euro yani 210 bin TL iken bronz büst de ayrıca 10 bin euro yani yaklaşık 42 bin TL fiyata sahip. Utopia by Tournaire sadece randevu ile Tournaire’nin Paris’teki butiğinde görülebilecek.