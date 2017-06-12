Assassin's Creed: Origins için ilk oynanış videosu geldi!

Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyununu Microsoft'un Xbox etkinliğinde tanıttı. Assassin's Creed: Origins olarak adlandırılan yeni AC oyunu, uzun bir aradan sonra tekrardan kardeşliği ele alıyor.

Mısır'da geçen Assassin's Creed: Origins'te kartal ile çevreyi kontrol edip, düşmanları işaretleme, yukarıdan aşağıya doğru zıplarken ağır çekimde ok atma ve farklı dövüş dinamikleri dikkat çekiyor.

Henüz Alpha aşamasında olan Assassin's Creed: Origins için Ubisoft bir de oynanış videosu yayınladı. Xbox One X'te 4K 60 FPS çalışacak olan Assassin's Creed: Origins, eğer bir aksilik yaşanmazsa 27 Ekim tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformlarındaki yerini alacak.