Assassin’s Creed Origins'e yepyeni bir mod!

Bu özel modda oyuncular, savaş, öykü ya da zaman kısıtlaması olmadan Assassin's Creed Origins'teki Eski Mısır'ın interaktif 3D rekreasyonunda ücretsiz dolaşabilirler. İskenderiye'den Memphis'e, Nil Deltası'ndan Büyük Kum Denizi'ne, Giza Platosu'ndan Faiyum Oasis'e, oyuncular daha önce hiç olmadığı gibi Antik Mısır'nın zengin tarihinde gezinebilirler.

Keşif Turu, Büyük Piramitler, mumyalama, Kleopatra’nın hayatı gibi Ptolemaik Mısır'ın farklı bir yönüne odaklanan tarihçiler ve Mısırbilimcilerin küratörlüğünde onlarca rehberli tur sunacak. Başından beri Assassin’s Creed serisi Üçüncü Haçlı Seferi'nden İtalyan Rönesansı’na kadar tarihteki en önemli anları keşfetti ve bu yıl da Antik Mısır olacak. diyor Assassin's Creed Origins’in Yaratıcı Direktörü Jean Guesdon ve ekliyor:

Özellikle bir video oyunu yoluyla gerçekleştirilen etkileşimli deneyimle, Antik Mısır'ın inanılmaz tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmeleri adına insanlar için oluşturulmuş olan bir eğitim modu olan Assassin’s Creed: Antik Mısır Keşif Turunu sunmak hayalimizdi.