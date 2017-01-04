Assassin's Creed oyunları 1 dolar!

İlginç kampanyaları ile son dönemin en popüler internet sitelerinden biri olan Humble Bundle, bu kez Assassin's Creed paketini inanılmaz bir fiyata satıyor!

Bu haftanın paketinde, Humble Bundle bize, Assassin's Creed Chronicles, Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed Liberation, Assassin's Creed III, Assassin's Creed Unity ve Assassin's Creed Brotherhood oyunlarını sunuyor.

Tüm bu oyunları satın almak istiyorsanız 15 dolar ödemeniz yeterli. Elbette Humble Bundle bu şekilde çalışmıyor. 1 dolar ödeyerek Assassin's Creed Chronicles serisinin 3 oyunu ve Assassin's Creed'i alabiliyorsunuz. Üstüne 7,34 dolar ödediğinizde, Assassin's Creed Liberation, Assassin's Creed II ve Assassin's Creed III oyunları da sizin oluyor.