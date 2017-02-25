Assassin's Creed Rogue Xbox One'a geliyor!

Xbox One'ın geriye dönük uyumluluk programında bugün altın oyun daha yayınlanıyor!

25/02/2017 12:00

Bugün Gyromancer, Borderlands 2, Assassin's Creed Rogue, The King of Fighters 2002, Moon Diver ve Space Invaders Infinity Gene'in Xbox One kataloğuna eklendiğini açıklandı. Bu oyunların dijital kopyalarını halihazırda Xbox 360'da edindiyseniz, otomatik olarak Xbox One oyun kitaplığınızda görünmelidirler.

1488012702_3199222-moodiver.jpg 

Henüz edinmediyseniz, konsolunuzdan veya Xbox Store web sitesinden satın alabilirsiniz. Başka bir Xbox One geriye dönük uyumluluk haberinde, Xbox patronu Phil Spencer, Call of Duty: Black Ops II kataloğa katılacağını açıklamıştı. Spencer gerçekten oyunun kataloğa eklenmesini istiyor ancak bunun çok yakında olmayacağını da belirtti.

1488012977_screenlg1.jpg

Xbox One'ın geriye dönük uyumluluk kütüphanesinde halihazırda 320'den fazla oyun var, bunlardan biri de Rockstar Games'in Grand Theft Auto IV'ü.

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER