Assassin's Creed Rogue Xbox One'a geliyor!

Bugün Gyromancer, Borderlands 2, Assassin's Creed Rogue, The King of Fighters 2002, Moon Diver ve Space Invaders Infinity Gene'in Xbox One kataloğuna eklendiğini açıklandı. Bu oyunların dijital kopyalarını halihazırda Xbox 360'da edindiyseniz, otomatik olarak Xbox One oyun kitaplığınızda görünmelidirler.

Henüz edinmediyseniz, konsolunuzdan veya Xbox Store web sitesinden satın alabilirsiniz. Başka bir Xbox One geriye dönük uyumluluk haberinde, Xbox patronu Phil Spencer, Call of Duty: Black Ops II kataloğa katılacağını açıklamıştı. Spencer gerçekten oyunun kataloğa eklenmesini istiyor ancak bunun çok yakında olmayacağını da belirtti.

Xbox One'ın geriye dönük uyumluluk kütüphanesinde halihazırda 320'den fazla oyun var, bunlardan biri de Rockstar Games'in Grand Theft Auto IV'ü.