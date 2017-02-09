Assassin's Creed VR geliyor!

Bir yıl kadar önce düzenlenen GDC 2016 konferansında Assassin's Creed VR oyunu duyurulmuştu ancak oyun ile ilgili başka bir bilgi verilmemişti. Film ile ilgili olacağı ve 2016 yılı sonunda piyasaya çıkacağı belirtilen oyun malesef o günden sonra bir daha karşımıza çıkmamıştı. Oyun ile ilgili yeni bir bilgi sonunda bugün çıktı.

Ubisoft'ta çalışan Matt Stenquist isimli yapımcının çalışmaları arasında listelenen Assassin's Creed VR görselleri bugün ortaya çıktı. Bu görsellere baktığımızda oyunun Unreal Engine 4 ile geliştirildiğini görüyoruz ve platform olarak ise Oculus Rift ve HTC Vive listelenmiş.

Bir kaçış simülasyonu olarak listelenen oyunda ayrıca çok oyunculu mod için oyuncuların birbiri ile iletişim kurduklarında ekranda belirecek olan işaretler de var. Konuyla ilgili Ubisoft hala sessizliğini koruyor. Yani yapımın resmi olarak çıkıp çıkmayacağı hala belirsizliğini koruyor.