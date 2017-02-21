Astell&Kern XB10 inceleme

Müzik tutkunu takipçilerimizin karşısına bu sefer de Astell&Kern XB10 incelemesi ile çıkıyoruz. Peki, telefondan kaliteli müzik dinlemek için Astell&Kern XB10 bizlere neler sunuyor? Kaliteli müzik için kulaklık amfisi gerekiyor mu? İşte bu soruların cevabı Astell&Kern XB10 incelemesinde.

Çevrimiçi müzik servislerinin yaygınlaşması ile kaliteli DAC çözümleri yerine kullanıcılar mobil cihazlardan müzik dinlemeyi tercih ediyor. Ancak bazen mobil cihazlardaki ses çözücüleri kulaklıkları beslemekte yetersiz kalabiliyor. Tam bu noktada Astell&Kern XB10 AMP devreye giriyor. Standart kulaklık amfisinden ayrışan Astell&Kern XB10, Bluetooth üzerinden neredeyse kayıpsız bir şekilde müzik aktarımı yapması ile farkını ortaya koyuyor.

Astell&Kern XB10 incelemesi

Astell&Kern XB10 teknik özellikleri

Astell&Kern’in geliştirmiş olduğu XB10 AMP çözümü, Bluetooth 4.1 sürümü ile çalışıyor. İçerisinde yer alan Qualcomm’un aptX HD 24 Bit çözücüsü sayesinde CD kalitesinde kayıpsız bir şekilde kablosuz müzik deneyimi sunan AK XB10, birçok farklı Bluetooth profilini destekliyor.

XB10’un desteklemiş olduğu profiller arasında; A2DP, AVRCP, HFP ve HSP yer alıyor. Bu profiller sayesinde Bluetooth bağlantısı olan her cihaz ile etkileşime geçebilen XB10, 350 mAh kapasiteli bataryası ile 5 saat gibi oldukça uzun bir müzik dinleme deneyimi sunuyor.

2.5mm ve standart kulaklık çıkışı olan 3.5mm girişleri ile gelen AK XB10, microUSB ile şarj oluyor. Avuç içinden küçük bir yapıda olan AK XB10’un üzerinde; Bluetooth bağlantısı kurmak için tuş, ses kontrolleri ve müziği durdurma bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçmek için kontrol tuşları yer alıyor.

Oldukça şık bir tasarım ile gelen AK XB10, 23 gram ağırlığı ile cebinizde varla yok arasında duruyor.





Astell&Kern XB10 ile yüksek kalite müzik

AK XB10’u özel kılan yanı ise 24-bit / 192 kHz'e kadar yüksek kaliteli ses üretecek bir Hi-Fi DAC ile donatılmış olması. Örneğin; iPhone’da VOX gibi FLAC çalabilen uygulamalar ile 24 Bit müzik dinlenebiliyor. Ancak iPhone’un standart ses çıkışı 24 Bit’i desteklemediği için müzikten tam verim alınamıyor.

AK XB10 sayesinde 24 Bit Hi-Fi kalitesindeki müziklerinizi iPhone üzerinden kayıpsız bir şekilde dinleyebiliyorsunuz.

iOS ve Android cihazlar ile uyumlu olan Astell&Kern XB10, Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinde başarılı bir performans sergilese de asıl farkını Tidal gibi FLAC kalitesinde yayın yapan servislerde ortaya koyuyor. FLAC müziklerdeki çözünürlükleri sonuna kadar hissettiren AK XB10’u kaliteli bir kulaklık ile kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Astell&Kern XB10 deneyimlerimiz

Astell&Kern XB10’u Tidal üzerinden Shure SE215 ile iPhone 7’de test ettim. Sesteki çözünürlükten tutun da ses seviyesine kadar her şey AK XB10 ile değişti.

3.5mm to Lightning dönüştürücü ile sesi iPhone 7’de sona kadar açabilirken, AK XB10’da orta seviyeyi pek geçemedim. Ayrıca kulaklığın karakterinde gözle görünür değişiklikler meydana geldi. Örneğin; Equalizer tepkisi daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Ayrıca; AK XB10’un Bluetooth ile çalışması bana büyük bir özgürlük sağladı. iPhone masada şarjdayken XB10’un geniş kapsama alanı sayesinde diğer odalara gidip müzik deneyimini kesintisiz olarak yaşayabildim.

Eğer telefonda kablo derdi ile uğraşıp kaliteli müzik için diğer kulaklık amfilerine yönelmek istemiyorsanız, AK XB10’u kesinlikle satın alma listenize eklemelisiniz.